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"У нас хороші відносини": у Путіна заявили про переговори з талібами-терористами

Сергій Мартинець Сергій Мартинець редактор розділу Політика
16 серпня, 10:07
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Москва готується до офіційних контактів з угрупуванням, яке в Росії визнане терористичним
Росія збирається налагоджувати відносини з талібами? Колаж "Сьогодні"
Росія збирається налагоджувати відносини з талібами? Колаж "Сьогодні"

Після того, як таліби повністю захопили Афганістан, у Росії заявили, що готові до переговорів з главою політичного офісу "Талібану" Абдул Гані Барадаром у Досі.

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Про це заявив спецпредставник президента РФ з питань Афганістану, директор другого департаменту Азії Замір Кабулов, передає Інтерфакс.

Варто зазначити, що Москва готується до офіційних контактів з терористами, оскільки це угрупування в РФ визнане терористичним.

"Зараз ми будемо розмовляти з муллою Барадаром, поки там, в Досі. Далі будемо дивитися, як це буде. У Росії хороші відносини як з урядом країни, який залишив Афганістан, так і з "Талібаном". Тому ми не переживаємо", – сказав Кабулов.

Відносини Росії з "Талібаном"

  • Під час другої чеченської війни восени 1999 року керівництво "Талібану" нібито підтримало чеченців мільйонами доларів і військовою технікою. У січні 2000 року представник "Талібану" в Пакистані оголосив про визнання незалежності Чечні і встановлення дипломатичних відносин з урядом Аслана Масхадова, а вже в лютому таліби закликали мусульманські країни оголосити священну війну (джихад) Росії.
  • У 2000 році в Росії навіть обговорювали варіант з нанесенням ударів по талібам, однак цьому завадила, ймовірно, військова кампанія США з 2001 року. А в 2003 році "Талібан" визнано терористичною організацією Радою Безпеки ООН і Верховним судом Росії.
  • У 2017-му американці заявляли, що Росія нібито підтримувала "Талібан" і озброювала бойовиків. Хоча в МЗС РФ все спростували і говорили, що Росія контактує з талібами тільки в двох випадках – заподіяння шкоди її громадянам або громадянам країн-союзників.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні таліби захопили столицю Афганістану Кабул, після чого з країни хлинули потоки біженців, в столичному аеропорту не проштовхнутися – люди "штурмують" літаки у спробі вилетіти. Американці навіть відправили в країну кілька тисяч військових, щоб забезпечити евакуацію американських громадян. Україна вивезла з Афганістану майже 80 осіб, більшість іноземці.

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Президент Афганістану Ашраф Гані мирно передав владу талібам, а сам у супроводі його радника з національної безпеки Хамдулли Мухіба і глава адміністрації Фазла Махмуда Фазлі полетіли в Таджикистан. Таліби зайняли президентський палац у Кабулі і зробили заяву.

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