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"У них взагалі водійського посвідчення немає": адвокат учасниць Pussy Riot прокоментував їх затримання

24 січня, 13:34

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Їх затримали за статтею про порушення порядку проведення публічного заходу

У муніципального депутата Люсі Штейн і учасниці групи Pussy Riot Марії Альохіної немає водійського посвідчення і вони ніколи не сиділи за кермом.

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Про це розповів The Insider їх адвокат Дмитро Захватов.

"У них взагалі водійського посвідчення немає, водити вони не вміють, і автомобіля у них немає. Вони не могли ні на кого наїхати, тому що за кермом не сиділи", – пояснив адвокат.

Він назвав фейком інформацію, що Альохіну і Штейн звинуватили в наїзді на поліцейського. Факт затримання адвокат не заперечує.

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"Вони затримані за статтею про порушення порядку проведення публічного заходу. Формально за ч. 2 ст. 20.2 (організація неузгодженого публічного заходу). Разом з ними була режисер Вікторія Нарахса, її звинуватили в непокорі законному розпорядженню співробітника поліції, – вона не передала паспорт, який просив у неї поліцейський. Ніяких претензій з стосовно кримінальних злочинів їм ніхто не пред'являв", – розповів Захватов.

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Нагадаємо, вчора в Москві протестувальники не пропустили машину з мигалкою, схожу на урядову.

Крім того, на акціях на підтримку Навального помітили його близьких людей і російських знаменитостей.

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Росія затримання pussy riot Олексій Навальний
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