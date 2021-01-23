На акціях на підтримку Навального помітили його близьких і російських знаменитостей (фото, відео)

Сьогодні, 23 січня, під час масових акцій у 93 містах Росії на підтримку опозиційного політика Олексія Навального вийшли також його близькі люди та відомі особистості.

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На мітингу помітили маму Олексія – Людмилу Іванівну.

Юлію, дружину Навального, заарештували під час акції.

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Олег, брат Олексія Навального, прибув на мітинг із 25-річним Русланом Шаведдіновим, співробітником Фонду боротьби з корупцією, який займався "Розумним голосуванням". Минув місяць відтоді, як він прибув із Заполяр'я, куди на рік його відправили силові структури:

Не залишилися непоміченими на московському мітингу російська радіо- і телеведуча Тетяна Лазарєва, а також актор і відеоблогер Антон Лапенко:

Співробітниця Олексія Навального з Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь також вийшла на акцію. Її затримали в центрі Москви на Пушкінській площі, коли вона спілкувалася з журналістами.

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"Москва – столиця, краса!" – письменник Дмитро Биков гуляє разом з усіма:

Журналіст Юрій Дудь прийшов на акцію у Владивостоці. За його словами, він приїхав до міста з іншого приводу, але в день протесту вирішив висловити свою громадянську позицію. Учасники акції публікують фотографії з Юрієм у соцмережах.

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На мітингу в Москві помітили шамана. Протестувальник скопіював образ одного з лідерів штурму Капітолію Джейка Анджелі. Як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей.

Ще один шаман.

Російські музиканти, реп-рок-виконавці – Noize MС і Владі.

Нагадаємо, ми зафіксували головні подробиці мітингів на підтримку Навального в Росії. Уже затримали 1338 людей.

Самого Олексія Навального можуть засудити на 13-ть із половиною років колонії:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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