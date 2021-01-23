На акциях в поддержку Навального заметили его близких и российских знаменитостей (фото, видео)

Сегодня, 23 января, во время массовых акций в 93 городах России в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального вышли также его близкие люди и известные личности.

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На митинге заметили маму Алексея – Людмилу Ивановну.

Юлию, жену Навального, арестовали во время акции.

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Олег, брат Алексея Навального, прибыл на митинг с 25-летним Русланом Шаведдиновым, сотрудником Фонда борьбы с коррупцией, который занимался "Умным голосованием". Прошел месяц, как он прибыл из Заполярья, куда на год его отправили силовые структуры:

Не остались незамеченными на московском митинге российская радио- и телеведущая Татьяна Лазарева, а также актёр и видеоблогер Антон Лапенко:

Сотрудница Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь также вышла на акцию. Ее задержали в центре Москвы на Пушкинской площади, когда она общалась с журналистами.

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"Москва — столица, красота!" – писатель Дмитрий Быков гуляет вместе со всеми:

Журналист Юрий Дудь пришел на акцию во Владивостоке. По его словам, он приехал в город по другому поводу, но в день протеста решил выразить свою гражданскую позицию. Участники акции публикуют фотографии с Юрием в соцсетях.

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На митинге в Москве обнаружен шаман. Протестующий скопировал образ одного из лидеров штурма Капитолия Джейка Анджели. Как говорится, найдите 10 отличий.

Еще один шаман.

Российские музыканты и рэп-рок-исполнители – Noize MС и Влади.

Напомним, мы зафиксировали главные подробности митингов в поддержку Навального в России. Уже задержали 1338 человек.

Самого Алексея Навального могут осудить на 13-ть с половиной лет колонии:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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