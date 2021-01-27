Погрожує? Путін заявив, що санкції можуть обернутися війною

Господар Кремля також дав прогноз, чи може зараз статися Третя світова війна

Президент Володимир Путін заявив, що санкції можуть призвести до використання військової сили і в світі знову стане більше гарячих точок.

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Про це він сказав під час онлайн-форуму "Давоський порядок денний 2021", організованого Всесвітнім економічним форумом, передає сайт Кремля.

За його словами, використання торгових бар'єрів, нелегітимних санкцій, обмеження у фінансовій, технологічній, інформаційній сферах можуть призвести до нових воєн.

"Подібна гра без правил критично підвищує ризики одностороннього застосування військової сили – ось в чому небезпека, застосування сили під тим чи іншим надуманим приводом. Це примножує ймовірність появи нових "гарячих точок" на нашій планеті", – сказав Путін.

При цьому він упевнений, що нова світова війна зараз неможлива.

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"Неготовність вирішувати світові проблеми в ХХ столітті обернулися катастрофою Другої світової війни. Зараз такий гарячий конфлікт неможливий. Це означало б кінець цивілізації. Але ситуація може розвиватися непередбачувано і некеровано", – підкреслив господар Кремля.

Відео: twitter.com/dimsmirnov175

Відзначимо, що зараз проти Росії (окремих осіб, компаній, секторів економіки) введено велику кількість санкцій: за агресію проти України на Донбасі і окремо за окупацію Криму, за отруєння "Новачком" Скрипалів, за будівництво "Північного потоку – 2", за втручання в американські вибори. Тепер Британія погрожує Росії новими санкціями через Навального.

А сьогодні Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній – обмеження діятимуть три роки.

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