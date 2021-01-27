Русский
$ 28,15
34,19
  1. Світові новини
  2. Росія

Погрожує? Путін заявив, що санкції можуть обернутися війною

27 січня, 16:50

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Господар Кремля також дав прогноз, чи може зараз статися Третя світова війна

Президент Володимир Путін заявив, що санкції можуть призвести до використання військової сили і в світі знову стане більше гарячих точок.

Реклама

Про це він сказав під час онлайн-форуму "Давоський порядок денний 2021", організованого Всесвітнім економічним форумом, передає сайт Кремля.

За його словами, використання торгових бар'єрів, нелегітимних санкцій, обмеження у фінансовій, технологічній, інформаційній сферах можуть призвести до нових воєн.

"Подібна гра без правил критично підвищує ризики одностороннього застосування військової сили – ось в чому небезпека, застосування сили під тим чи іншим надуманим приводом. Це примножує ймовірність появи нових "гарячих точок" на нашій планеті", – сказав Путін.

При цьому він упевнений, що нова світова війна зараз неможлива.

В тренді
Сліпий прозрів, водень в кожен будинок і півмільйона за життя після смерті. 3 головні новини науки (рос.)
Реклама

"Неготовність вирішувати світові проблеми в ХХ столітті обернулися катастрофою Другої світової війни. Зараз такий гарячий конфлікт неможливий. Це означало б кінець цивілізації. Але ситуація може розвиватися непередбачувано і некеровано", – підкреслив господар Кремля.

Відео: twitter.com/dimsmirnov175

Відзначимо, що зараз проти Росії (окремих осіб, компаній, секторів економіки) введено велику кількість санкцій: за агресію проти України на Донбасі і окремо за окупацію Криму, за отруєння "Новачком" Скрипалів, за будівництво "Північного потоку – 2", за втручання в американські вибори. Тепер Британія погрожує Росії новими санкціями через Навального.

А сьогодні Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній – обмеження діятимуть три роки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія війна санкції Володимир Путін

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиці
Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиціРосія
Окрема
Окрема "держава" всередині Росії: Навальний показав палац Путіна (фото)Росія
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
На картах Google Maps з'явився палац Путіна
На картах Google Maps з'явився палац ПутінаРосія
Це стара платівка: в Кремлі відреагували на розслідування про палац Путіна
Це стара платівка: в Кремлі відреагували на розслідування про палац ПутінаРосія
Одним абзацом. За що арештували Навального
Одним абзацом. За що арештували НавальногоРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти