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"Напала" на силовика на мітингу в Москві: українці загрожує 5 років в'язниці в Росії

29 січня, 16:55

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

35-річна Ольга Бендас брала участь в протестах на підтримку Олексія Навального

Російський суд помістив під варту терміном на два місяці учасницю минулих вихідними протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального – жінку звинувачують в нападі на силовика.

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Про це 29 січня повідомила пресслужба Пресненського районного суду Москви.

Таким чином, суддя задовольнив прохання слідства, яке вимагало заарештувати 35-річну Ольгу Бендас до 28 березня 2021 року через застосування насильства щодо представника влади (ч. 1 ст. 318 КК РФ). Тепер їй загрожує великий штраф, примусові роботи, арешт або до п'яти років позбавлення волі.

Деякі російські ЗМІ, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, стверджують, що 35-річна Бендас – уродженка України. Офіційних підтверджень цієї інформації не надходило.

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Слідчі стверджують, що під час зіткнень з поліцією біля Пушкінської площі в Москві жінка нанесла співробітникові поліції "кілька ударів в область тулуба". Вона вже нібито визнала свою провину і розкаялася.

Ольга Бендас Відео: Слідчий комітет РФ
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Нагадаємо, 23 січня в багатьох містах Росії та інших країн пройшли мітинги на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального. Приблизно 3,7 тис. з них були затримані в РФ.

Незважаючи на це, прихильники Навального вже готують нові акції протесту і закликають людей вийти на вулиці 31 січня і в день суду над політиком, 2 лютого.

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Росія Москва українці за кордоном Олексій Навальний
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