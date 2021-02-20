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У РФ на збагачувальній фабриці стався обвал – є жертви (фото)

20 лютого, 04:08

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ремонтні роботи могли спровокувати обвалення

У Росії в місті Норильськ на гірничо-збагачувальній фабриці обрушилася галерея одного з цехів, загинула щонайменше одна людина.

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Про це повідомляє головне управління МНС по Красноярському краю.

Попередньо, на фабриці йшли ремонтні роботи.

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Під завалами опинилися щонайменше шестеро осіб, четверо вдалося врятувати, пошуки ще двох осіб тривають.

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Як пізніше повідомили ЗМІ, один з постраждалих помер.

"Попередньо галерея перебувала в ремонті. Саме ці роботи могли спровокувати обвалення", – йдеться в повідомленні.

Нещодавно в Росії в Самарській області сталося ДТП, вантажівка зіткнулася з рейсовим автобусом.

Також раніше в Росії самоскид протаранив колону військових автобусів. В результаті події загинули чотири людини, понад 20 постраждали.

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Повідомлялося також, що в Росії в результаті ДТП з пасажирським автобусом загинули двоє громадян України. Ще двоє постраждали, їх госпіталізували в місцеву лікарню.

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Росія МНС обвал Норильськ
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