У РФ на збагачувальній фабриці стався обвал – є жертви (фото)

У Росії в місті Норильськ на гірничо-збагачувальній фабриці обрушилася галерея одного з цехів, загинула щонайменше одна людина.

Реклама

Про це повідомляє головне управління МНС по Красноярському краю.

Попередньо, на фабриці йшли ремонтні роботи.

Реклама

Під завалами опинилися щонайменше шестеро осіб, четверо вдалося врятувати, пошуки ще двох осіб тривають.

В тренді США відмовилися відправляти людину на Місяць до 2024 року

Як пізніше повідомили ЗМІ, один з постраждалих помер.

"Попередньо галерея перебувала в ремонті. Саме ці роботи могли спровокувати обвалення", – йдеться в повідомленні.

Нещодавно в Росії в Самарській області сталося ДТП, вантажівка зіткнулася з рейсовим автобусом.

Також раніше в Росії самоскид протаранив колону військових автобусів. В результаті події загинули чотири людини, понад 20 постраждали.

Реклама

Повідомлялося також, що в Росії в результаті ДТП з пасажирським автобусом загинули двоє громадян України. Ще двоє постраждали, їх госпіталізували в місцеву лікарню.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама