У Росії вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом: загинули 10 осіб (фото)

Увечері 29 січня, в Росії в Самарській області сталося ДТП, зіткулася вантажівка з рейсовим автобусом.

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Як йдеться на сайті Слідчого комітету РФ по Самарській області, загинули 10 осіб, ще п'ять перебувають в реанімації.

Встановлено, що причиною ДТП став виїзд вантажівки на зустрічну смугу, після того як його напівпричіп занесло. Рейсовий автобус, в який влетіла вантажівка, прямував з Сизрані в Ульянівську область.

Наразі з'ясовуються всі обставини події, а також причини і умови, що сприяли ДТП.

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Нагадаємо, раніше в Росії самоскид протаранив колону військових автобусів. В результаті події загинули чотири людини, понад 20 постраждали.

Повідомлялося також, що в Росії в результаті ДТП з пасажирським автобусом загинули двоє громадян України. Ще двоє постраждали, їх госпіталізували в місцеву лікарню.

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