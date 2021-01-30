У Росії вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом: загинули 10 осіб (фото)

Увечері 29 січня, в Росії в Самарській області сталося ДТП, зіткулася вантажівка з рейсовим автобусом.
Як йдеться на сайті Слідчого комітету РФ по Самарській області, загинули 10 осіб, ще п'ять перебувають в реанімації.
Встановлено, що причиною ДТП став виїзд вантажівки на зустрічну смугу, після того як його напівпричіп занесло. Рейсовий автобус, в який влетіла вантажівка, прямував з Сизрані в Ульянівську область.
Наразі з'ясовуються всі обставини події, а також причини і умови, що сприяли ДТП.
Нагадаємо, раніше в Росії самоскид протаранив колону військових автобусів. В результаті події загинули чотири людини, понад 20 постраждали.
Повідомлялося також, що в Росії в результаті ДТП з пасажирським автобусом загинули двоє громадян України. Ще двоє постраждали, їх госпіталізували в місцеву лікарню.
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