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У РФ розповіли, коли Байден може зустрітися з Путіним

25 квітня, 14:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Питання участі російської сторони в саміті знаходиться тільки в стадії обговорення

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена може відбутися в червні, але проведення зустрічі залежить від багатьох факторів.

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Про це заявив помічник глави російської держави Юрій Ушаков в інтерв'ю на телеканалі "Росія-1".

За його словами, офіційного обговорення саміту поки немає.

"Поки ще немає, але сигнал отриманий, розглянемо", – сказав Ушаков.

Юрій Ушаков не став уточнювати, про які дати йдеться.

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"Ну я поки не буду про них говорити... травень", – сказав він.

Раніше ми писали, що Швейцарія запропонувала прийняти саміт Байдена і Путіна.

Нагадаємо, що за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, зустріч президентів США і Росії може відбутися вже майбутнього тижня, в усякому разі, така пропозиція надійшла від американського лідера Джо Байдена.

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Росія політика США зустріч червень Володимир Путін Джо Байден

Джерело: Сьогодні

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