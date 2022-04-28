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У РФ зіткнулися військові гелікоптери, один упав і спалахнув – росЗМІ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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28 квітня, 16:14
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Точна кількість російських військових, які були на повітряних суднах, невідома
У Росії впав військовий гелікоптер. Фото: "Mash", колаж "Сьогодні"
У Росії впав військовий гелікоптер. Фото: "Mash", колаж "Сьогодні"

У четвер, 28 квітня, у селищі Соколове Саратовської області сталася авіакатастрофа за участю двох гелікоптерів. За попередніми даними, загинула одна людина.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо?

Як пишуть різні російські ЗМІ, розбився один навчальний гелікоптер, що належав військовій базі в селищі Соколове. Військові гелікоптери зіткнулися у Саратовській області.

За попередньою інформацією, двом особам вдалося катапультуватись. Водночас точна кількість російських військових, які були на повітряних суднах, невідома. Також повідомляється про нібито одного загиблого.

ЗМІ пишуть, що один з гелікоптерів здійснював політ із селища Соколове і зачепив хвостовою частиною інший. Один борт пішов на місце, другий упав і спалахнув.

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У РФ зіткнулися два гелікоптери. Фото: Telegram-канал "Mash"

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У Росії "самознищився" транспортний літак Ан-26

У Росії 24 лютого у Воронезькій області розбився військово-транспортний літак Ан-26, екіпаж загинув.

"24 лютого у Воронезькій області під час проведення планового польоту з перевезення військового майна зазнав катастрофи літак Ан-26 ВКС Росії. Екіпаж загинув", – повідомила пресслужба західного військового округу збройних сил РФ.

За попередніми даними, причиною аварії стала відмова техніки. Для встановлення точних причин та обставин події до місця аварії направлено комісію ВКС.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 28 квітня
1
Особовий склад 22 800
Особовий склад
2
Літаки 187
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 970
Танки
5
ББМ 2389
ББМ
6
Артилерія 431
Артилерія
7
Засоби ППО 72
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 215
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1688
Транспорт
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