У Росії загинув глава МНС Євген Зінічєв – подробиці

Загиблого призначили на посаду глави МНС Росії в травні 2018 року

Євген Зінічев народився 18 серпня 1966 року в Ленінграді. Фото: МНС РФ

Глава МНС РФ Євген Зінічєв загинув, нібито рятуючи людину на міжвідомчих навчаннях у Норильську. Йому було 55 років

"З великим сумом повідомляємо, що при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінич", – повідомили в МНС.

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Зінічєв приїхав на навчання МНС щодо захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій. Він також повинен був перевірити будівництво нової пожежної частини в Норильську. Інформацію про смерть чиновника вже підтвердили у відомстві.

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Подробиці інциденту

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Як повідомляють російські ЗМІ, Зінічєв загинув під час відомчої зйомки, коли нібито намагався утримати співробітника знімальної групи, що послизнувся на краю обриву. Зйомки велися під час навчань для навчального фільму МНС, один із співробітників знімальної групи також загинув. За даними Mash, другий загиблий – оператор пропагандистського телеканалу RT.

Що відомо про Євгенія Зінічєва

Чиновник народився у Ленінграді. Після школи він проходив військову службу у Північному флоті.

Впродовж 1987 – 1991 років Зінічєв працював у КДБ СРСР та був членом КПРС.

З 1991 року служив у федеральній службі охорони Росії.

Зінічєв також працював в особистій охороні президента Росії.

З 2014 року він був заступником керівника служби по боротьбі з тероризмом ФСБ Росії.

Крім того, Зінічєв обіймав посаду виконувачі обов'язків губернатора Калінінградської області.

Міністерство надзвичайних ситуацій чиновник очолив у 2018 році.

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