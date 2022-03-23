У Росії відвідувачі магазину влаштували бій за сковорідки (відео)

У хаосі, який влаштували в магазині росіяни, жінка навіть не помітила, як загубила дитину

Росіяни поспіхом розривали коробки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії в ТЦ "Калина" в Полисаєво відвідувачі магазину влаштували бійку в черзі за сковорідками.

Відповідне відео опублікував радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram.

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"У магазин привезли нові товари, виставивши їх біля полиць прямо в картонних коробках. Відвідувачі підбігли до навантажених візків і почали поспіхом розривати коробки, виймаючи продукцію. Городяни терміново скуповували упаковки, схожі на цукор та борошно, а також сковорідки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди продовжували діставати товари, попри те, що касири попередили, що не проб'ють більше однієї сковороди в одні руки.

Крім того, судячи з запису, в якийсь момент літня жінка у натовпі загубила дитину, проте не помітила зникнення, поки їй про це не нагадав консультант магазину.

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