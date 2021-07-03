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У Росії заборонили іноземне шампанське. Французький Moet Hennessy призупинив поставки

3 липня 2021 17:14

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Російська влада вимагає, щоб іноземні компанії переіменували свою продукцію

Moet Hennessy призупинив відвантаження шампанського в Росію / Фото: колаж "Сьогодні"

Moet Hennessy призупинив відвантаження шампанського в Росію / Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії із прилавків магазинів зникло шампанське компанії Moet Hennessy. Причиною стала заборона російської влади іноземцям використовувати термін "шампанське".

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Про це повідомляє ВВС.

У листі компанії російським партнерам наголошується, що припинення постачання шампанського. Це пов'язано поправками до федерального закону "Про регулювання алкогольної продукції", які підписав президент Росії Володимир Путін 2 липня. Згідно із законопроектом, поняття "шампанське" може використовуватись лише для російської продукції.

"І зобов'язує виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їх продукцію в "ігристе вино", – додали в Moet Hennessy.

Таким чином, російські зміни вимагають від компанії нової сертифікації шампанських вин. А виробники наразі "не підтвердили готовність змінити категорію шампанських вин для російського ринку".

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У свою чергу президент Союзу виноробів Росії Леонід Попович вже звинуватив французьку компанію Moet Hennessy у шантажі.

"У Росії ігристе вино не гірше. Наші споживачі не залишаться без ігристого вина, такого ж за якістю, смаку і аромату", – вважає Попович.

Нагадаємо, що шампанське Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot виробляється найбільшим у світі виробником товарів класу люкс – компанією LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, яка належить 72-річному французькому мільярдеру Бернару Арно. Примітно, що у 2017 році президент Росії Володимир Путін нагородив його медаллю Пушкіна за "укріплення дружби між народами".

Раніше ми повідомляли, що Росія розширила список товарів, які заборонено ввозити з України. Таку постанову прийняв уряд РФ ще на День Конституції України, 28 червня. Але оприлюднена вона була лише 2 липня.

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