У США розповіли, скільки військових РФ залучила до вторгнення в Україну

Російська Федерація для вторгнення в Україну застосувала 100 тисяч військових. Однак є ще окупанти у резерві.
Про це повідомляє BBC Україна.
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Як розповів високопоставлений чиновник міністерства оборони США, в резерві РФ нині лишаються близько 50 тисяч військових. У Пентагоні таку кількість називають "суттєвою".
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В оборонному відомстві США фіксують логістичні проблеми в окупантів, зокрема й з доставкою пального. Це можна помітити під час спроб наступу на великі міста — Київ та Харків.
Ядерна зброя у Білорусі — реальність?
У Білорусівідбувся референдум щодо поправок до Конституції Республіки. ЦВК оголосила результати.
Білорусь фактично анулює статус без'ядерної держави, оскільки "за" проголосували 65,16% громадян. Таким чином рішення прийнято.
Такі зміни дозволяють президенту РФ Путіну розмістити на території Білорусі свою ядерну зброю.