У США розповіли, скільки військових РФ залучила до вторгнення в Україну

У Росії є ще військові в резерві, яких вона може залучити до нападу на нашу країну

РФ не злякала Україну своїми військовими та їхніми діями/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російська Федерація для вторгнення в Україну застосувала 100 тисяч військових. Однак є ще окупанти у резерві.

Про це повідомляє BBC Україна.

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Як розповів високопоставлений чиновник міністерства оборони США, в резерві РФ нині лишаються близько 50 тисяч військових. У Пентагоні таку кількість називають "суттєвою".

В оборонному відомстві США фіксують логістичні проблеми в окупантів, зокрема й з доставкою пального. Це можна помітити під час спроб наступу на великі міста — Київ та Харків.

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