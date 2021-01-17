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"Горілочки принеси": Навальний записав відео в літаку на Москву

17 січня, 17:11

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Опозиціонер вже вилетів з Берліна

Сьогодні, 17 січня, російський опозиціонер Олексій Навальний повертається до Москви після п'яти місяців лікування і реабілітації в Німеччині. Навальний з дружиною записали відео на борту літака російської компанії "Победа".

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"Хлопчик, горілочки нам принеси, ми додому летимо", – на відео Юлія Навальна цитує героїв фільму "Брат-2".

Також відео з літака публікують численні журналісти, які знаходяться на борту того ж літака. Виліт трохи затримали, оскільки з бортуа висаджували пасажира. Приліт затримується в межах 20 хвилин.

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Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний, яЯкий проходив лікування в Німеччині після отруєння бойовою отрутою "Новачок", заявив, що повертається в Росію.

Зустрічати його стягнули спецслужби, а доступ в аеропорт перекрили.

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Москва літак Олексій Навальний
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