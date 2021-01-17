"Горілочки принеси": Навальний записав відео в літаку на Москву

Сьогодні, 17 січня, російський опозиціонер Олексій Навальний повертається до Москви після п'яти місяців лікування і реабілітації в Німеччині. Навальний з дружиною записали відео на борту літака російської компанії "Победа".
"Хлопчик, горілочки нам принеси, ми додому летимо", – на відео Юлія Навальна цитує героїв фільму "Брат-2".
Також відео з літака публікують численні журналісти, які знаходяться на борту того ж літака. Виліт трохи затримали, оскільки з бортуа висаджували пасажира. Приліт затримується в межах 20 хвилин.
Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний, яЯкий проходив лікування в Німеччині після отруєння бойовою отрутою "Новачок", заявив, що повертається в Росію.
Зустрічати його стягнули спецслужби, а доступ в аеропорт перекрили.
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