Війська США прибули до Польщі – висадилися за 70 км від України (відео)

НАТО зміцнює східний фланг на тлі загрози РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

До Польщі 5 лютого прибула перша група американських військових, відправлених США для посилення східного флангу НАТО та протистояння російській загрозі.

На аеродром біля міста Жешув приземлився літак із бійцями 82-ї повітряно-десантної дивізії США, які дислокуватимуться у Польщі, повідомляє PAP .

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Це перша партія із 1700 військових США, які мають прибути до Європи для зміцнення східного флангу НАТО за рішенням президента Джо Байдена.

У суботу вранці спікер 18-ї механізованої дивізії майор Пшемислав Липчинський повідомив, що в Ясенці в суботу очікують два літаки з американськими солдатами. Другий, значно більший транспорт, мав прибути в обід, проте, за словами Липчинського, цей рейс було відкладено американською стороною.

Більше американських військових прибуде до Польщі у неділю.

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Байден розгортає додаткові сили у Східній Європі

Президент США Джо Байден формально схвалив розгортання додаткових військ США у Східній Європі. За словами американських чиновників, це розгортання є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через накопичення військ Росії поблизу України.

Розгортання включатиме приблизно 2 тисячі американських військовослужбовців у Польщі та ще кілька тисяч у південно-східних країнах НАТО, включаючи Румунію.

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Також США привели 8500 військовослужбовців у США у стан підвищеної бойової готовності на випадок, якщо будуть потрібні сили реагування НАТО.

Зеленський побоюється великої війни у Європі

Президент України Володимир Зеленський допустив можливість повномасштабної війни у Європі.

За словами Зеленського, на охочих захопити частину української території чекають високі ризики.

"Тепер окупації якогось міста чи території не буде, а буде, на жаль, трагедія, якщо почнеться потужна ескалація проти нашої держави. Тому я відверто говорю, що це не буде війна України з Росією. Це буде війна в Європі повномасштабна", – Заявив він.

Путін висунув ультиматум по Україні, але Захід відмовив

Конфлікт між Україною та Росією почав загострюватися напередодні переговорів Кремля зі США щодо гарантій безпеки. Росія стягнула до кордону з Україною стотисячну армію.

12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія – НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав у МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки. Крім того, НАТО передало Росії свою письмову відповідь на ультиматум Путіна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що союзники окреслили три основні позиції, за якими готові досягати прогресу.

Своєю чергою Володимир Путін поскаржився, що американська сторона так і не дала відповіді на головне питання – гарантії нерозширення НАТО.