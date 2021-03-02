"Ворожий антиросійський випад": в РФ обіцяють асиметричну відповідь на санкції США

Росія має намір відреагувати на нові санкції Сполучених Штатів, запроваджені проти неї 2 березня, але це може бути не симетрична відповідь.

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Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Реагувати будемо, виходячи з принципу взаємності, не обов'язково симетрично", – сказала вона.

Захарова також назвала запроваджені США санкції "ворожим антиросійським випадом", оголошеним "дуетом з Євросоюзом" для "покарання Москви", і звинуватила Білий дім у культивації зовнішнього ворога.

"Все це – лише привід для продовження неприкритого втручання в наші внутрішні справи", – впевнена представник МЗС.

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Захарова також назвала Вашингтон "серійним порушником міжнародних договорів і угод у галузі контролю над озброєннями та нерозповсюдження".

"Розрахунки нав'язати щось Росії шляхом санкцій чи іншого пресингу провалювалися в минулому, проваляться і тепер", – стверджують у МЗС РФ.

Нагадаємо, 2 березня адміністрація президента США Джо Байдена запровадила щодо Росії потужний санкційний пакетза порушення прав людини, а конкретно – опозиціонера Олексія Навального.

Рада Європейського Союзу також у вівторок погодила акт про санкції проти Росії через репресії щодо опозиціонера Олексія Навального.

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