Як з рога достатку: США ввели проти РФ ще "пачку" санкцій

Американські Держдеп і Мінфін оголосили повний список заборон, які накладуть на РФ через Навального

Адміністрація Джо Байдена, як він уже раніше попереджав, ввела стосовно Росії потужний санкційний пакет за порушення прав людини, а конкретно – опозиціонера Олексія Навального.

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Раніше цього дня Білий дім вже оголосив про внесення до "чорного списку" семи росіян і 14 організацій, причетних до виробництва біологічної та хімічної зброї. Однак, як заявили в Держдепартаменті, тільки цим справа не обмежиться.

Сайт "Сьогодні" вивчив більш докладно новий американський "санкційний пекельний пакет".

Персональні санкції

Санкції, які США введуть щодо Росії через арешт опозиціонера Олексія Навального, торкнуться серед інших і чиновників, які раніше цього дня вже потрапили до "чорного списку" Євросоюзу.

Це випливає з детального списку фізичних та юридичних осіб, проти яких вводяться санкції (SDN List). Він опублікований Міністерством фінансів США.

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Зокрема, до списку внесені:

перший заступник голови Адміністрації президента Сергій Кирієнко ;

; директор ФСБ Олександр Бортников ;

; заступник міністра оборони Олексій Криворучко ;

; заступник міністра оборони Павло Попов ;

; начальник управління Кремля з внутрішньої політики Андрій Ярін;

директор ФСВП Олександр Калашников ;

; генпрокурор Ігор Краснов.

Раніше в цей самий день Калашников і Краснов потрапили до списку санкцій ЄС. Тепер їхні (та належні іншим фігурантам списку) активи в США заморожуються, а американським громадянам і компаніям заборонено вести з ними справи.

Також стали відомі три з 14 російських наукових інститутів, які потрапили до списку санкцій SDN OFAC:

27-й Науковий центр Міноборони РФ;

33-й Центральний НДІ Міноборони;

Державний НДІ органічної хімії і технології.

Ані грошей, ані озброєнь

Тільки на цьому Вашингтон не зупинився. Незабаром Держдепартамент оголосив про санкції, які накладаються на галузі російської економіки в цілому.

Зброя:

припинення продажу Росії озброєнь і технологій або надання оборонних послуг;

заборона на видання ліцензій та інших дозволів на експорт до Росії будь-чого зі Списку боєприпасів армії США;

припинення іноземного військового фінансування для Росії.

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Фінансові операції. Федеральним міністерствам, агентствам або іншим держустановам США заборонено надавати Росії і російським організаціям будь-які кредити, кредитні гарантії або іншу фінансову допомогу.

Виняток. США припиняють надання допомоги Росії, за винятком термінової гуманітарної допомоги. Крім того, санкції не стосуватимуться космічної співпраці двох країн.

"Наше посилання: Росія повинна звільнити затриманих за здійснення своїх цивільних прав. Зокрема й Олексія Навального і всіх тих, хто був затриманий за здійснення своїх прав на вільне вираження думки і свободи зібрань", – заявив 2 березня речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Нагадаємо, що 2 лютого російський суд замінив Навальному 3,5 року умовного терміну в справі "Ів Роше" на реальний строк позбавлення волі. А 20 лютого політик програв апеляцію і був етапований до виправної колонії у Володимирській областіРФ.

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