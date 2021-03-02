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США ввели санкції проти Росії через Навального

2 березня, 16:13

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

До чорного списку потрапили 7 топ-чиновників і 14 наукових організацій

США вирішили покарати Кремль за замах і репресії стосовно опозиціонера Олексія Навального.

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Про це, як повідомляє Politico, під час телефонного брифінгу 2 березня заявив представник Білого дому.

Нові заходи введуть щодо семи високопосадовців з російського уряду, але поки їхні імена не називатимуть. Крім того, до чорного списку потрапили й 14 організацій, причетних до виробництва біологічної та хімічної зброї.

Їхні фінансові та інші активи у Сполучених Штатах будуть заморожені, а також заборонений в'їзд до цієї країни.

Крім того, в Білому домі заявили, що США не мають наміру домагатися перезавантаження відносин з РФ і пригрозили подальшими санкціями. Найближчими тижнями буде надана відповідь на "дестабілізуючі дії" РФ з чотирьох аспектів.

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"Наші дії та дії наших партнерів мають ясно покладати на Росію відповідальність, коли вона переступає межі, які приймають та поважають інші країни", – заявили в американській адміністрації.

Також прессекретар додав, що, за даними американської розвідки, саме російські спецслужби організували отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Нагадаємо, незадовго до заяви Білого дому Рада ЄС теж оголосила про введення санкцій стосовно РФ, наклавши їх на генпрокурора Ігоря Краснова, голову Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, очільника Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова та командувача Росгвардії Віктора Золотова.

Нагадаємо, що 2 лютого російський суд замінив Навальному 3,5 року умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний строк позбавлення волі. А 20 лютого політик програв апеляцію і був етапований до виправної колонії у Володимирській області РФ.

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Росія США санкції санкції проти Росії Олексій Навальний
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