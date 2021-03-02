США запровадять нові санкції проти Росії 2 березня – ЗМІ

США можуть скоординувати свої санкції через отруєння Навального з європейськими

Сполучені Штати мають намір запровадити санкції проти Росії, пов'язані з отруєнням критика Кремля Олексія Навального, вже у вівторок, 2 березня.

Реклама

Про це повідомили два обізнані джерела, передає Reuters.

Співрозмовники агентства розповіли, що США запроваджують санкції на підставі закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю від 1991 року, а також двох указів: виданого в березні 2014 року після вторгнення Росії до Криму і від 2005 року – щодо боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення.

Обидва укази дозволяють Сполученим Штатам заморозити американські активи винних і фактично заборонити компаніям і приватним особам США мати з ними справу.

Джерела повідомили, що про санкції стосовно деяких осіб буде оголошено вже у вівторок, але конкретні імена назвати відмовилися.

Реклама

Ще один анонімний співрозмовник агентства розповів, що дії США можуть бути скоординовані з санкціями, які у вівторок може запровадити Європейський союз.

Нагадаємо, раніше канал CNN з посиланням на джерело в уряді повідомив, що США мають намір цього тижня запровадити санкції проти Росії через тюремне ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Ми також писали, що в Європі хочуть створити "список Навального", до якого можуть потрапити люди, причетні до переслідування Навального і суду над ним.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама