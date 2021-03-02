Как из рога изобилия: США ввели против РФ еще "пачку" санкций

Американские Госдеп и Минфин объявили полный список запретов, которые наложат на РФ из-за Навального

Администрация Джо Байдена, как он уже ранее предупреждал, ввела в отношении России мощный санкционный пакет за нарушение прав человека, а конкретно – оппозиционера Алексея Навального.

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Ранее в этот день Белый дом уже объявил о внесении в "черный список" семи россиян и 14 организаций, причастных к производству биологического и химического оружия. Однако, как заявили в Госдепартаменте, только этим дело не ограничится.

Сайт "Сегодня" изучил более подробно новый американский "санкционный пакет из ада".

Персональные санкции

Санкции, которые США введут в отношении России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, затронут в том числе и тех чиновников, которые ранее в этот же день попали в "черный список" Евросоюза.

Это следует из подробного списка физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции (SDN List), который был опубликован Министерством финансов США.

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В частности, в него вошли:

первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко ;

; директор ФСБ Александр Бортников ;

; замминистра обороны Алексей Криворучко ;

; замминистра обороны Павел Попов ;

; начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин;

директор ФСИН Александр Калашников ;

; генпрокурор Игорь Краснов.

Ранее в этот же день Калашников и Краснов попали в санкционный список ЕС. Теперь их (и других фигурантов списка) активы в США замораживаются, а американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними дела.

Также стали известны 3 из 14 российских научных институтов, которые попали в санкционный список SDN OFAC:

27-й Научный центр Минобороны РФ;

33-й Центральный НИИ Минобороны;

Государственный НИИ органической химии и технологии.

Ни денег, ни космоса

Только на этом Вашингтон не остановился. Вскоре Госдепартамент объявил о санкциях, которые налагаются на целые отрасли российской экономики.

Оружие:

прекращение продажи России вооружений и технологий или оказания оборонных услуг;

запрет на выдачу лицензий и других разрешений на экспорт в Россию чего-либо из Списка боеприпасов армии США;

прекращение иностранного военного финансирования для России..

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Финансовые операции. Федеральным министерствам, агентствам или другим госучреждениям США запрещено предоставлять России и российским организациям какие-либо кредиты, кредитные гарантии или оказывать другую финансовую помощь.

Исключение. США прекращают оказание помощи России, за исключением срочной гуманитарной помощи. Кроме того, санкции не затронут космическое сотрудничество двух стран.

"Наше посыл: Россия должна освободить задержанных за осуществление своих гражданских прав. В том числе и Алексея Навального и всех тех, кто был задержан за осуществление своих прав на свободное выражение мнения и свободу собраний", – заявил 2 марта спикер Госдепартамента Нэд Прайс.

Напомним, что 2 февраля российский суд заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. А 20 февраля политик проиграл апелляцию и был этапирован в исправительную колонию во Владимирской области РФ.

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