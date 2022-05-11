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ВПС України успішно громлять російських окупантів. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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11 травня, 11:14
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Українській авіації вдається завдавати ефектних ударів по російським загарбникам. Фото: колаж "Сьогодні"
Українській авіації вдається завдавати ефектних ударів по російським загарбникам. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють зрив Росією транзиту газу до Європи, загибель генералів РФ в Україні та успішні атаки українських ВПС.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Менш ніж за три місяці війни в Україні загинуло 10 генералів РФ

Американська газета The Washington Post пише, що під час бойових дій в Україні було вбито від 8 до 10 російських генералів, що є дуже великою кількістю конфлікту, який триває менше трьох місяців.

"Замість того щоб командувати силами здалеку, московським генералам довелося вирушити на фронт, щоб забезпечити виконання своїх наказів", – йдеться у статті.

Росія хотіла затягнути війну, щоб вичерпати рішучість США

Видання The New York Times з посиланням на дані розвідки повідомляє, що Москва розраховує на тривалу війну в Україні, щоб вичерпати рішучість Сполучених Штатів та їхніх союзників. Проте Палата представників проголосувала 368 "за" та 57 "проти" пакету допомоги Україні у розмірі 39,8 мільярда доларів, внаслідок чого загальні фінансові зобов'язання США за два місяці досягли приблизно 53 мільярдів доларів. Законодавці з обох сторін, які раніше критикували дорогу участь США в зарубіжних конфліктах, практично не противилися цій ініціативі. За пропозицію ще доведеться проголосувати Сенату.

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Російські окупанти зривають транзит газу до Європи через Україну

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що потік російського газу через одну з двох ключових точок входу в Україну припиняється з середи, оскільки окупаційні війська зривають транзитні операції. Україна запропонувала перенести потік на інші точки, проте Газпром відмовився. Обсяг транзиту у середу знизився на 18%. Через це зросли ціни на газ у Європі.

Під час вторгнення в Україну російські хакери відключили інтернет у США та Європі

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що Росія стояла за масовою кібератакою на супутникову мережу Інтернету, яка відключила десятки тисяч модемів на початку російсько-української війни у США, Великій Британії, Канаді, Естонії та Європі. Кібератаки на мережу KA-SAT Viasat (VSAT.O) наприкінці лютого відбулися саме тоді, коли російська бронетехніка пішла у наступ. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що кібератаки мали на меті "порушити контроль українського командування за ситуацією під час вторгнення".

ВПС України успішно громлять російських окупантів

Німецький журнал Der Spiegel пише, що попри те, що повітряні сили України невеликі і часто оснащені старою технікою, їм неодноразово вдається завдати ефективних ударів по російських загарбниках. Востаннє ВПС України провели успішну атаку проти сил супротивника на острові Зміїний.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українська авіація розбомбила ППО окупантів на острові Зміїний.

Також ми інформували, що 2 травня український безпілотник "Байрактор" знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

Крім того, ми писали, що 9 травня у містах Росії військові паради, присвячені Дню перемоги, пройшли без демонстрації бойової авіації. Як пояснили в Кремлі, повітряну частину урочистого заходу було скасовано "через погодні умови". Заява влади викликала здивування та глузування у росіян.

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Літаки
3
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Гелікоптери
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Танки 1187
Танки
5
ББМ 2856
ББМ
6
Артилерія 528
Артилерія
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Засоби ППО 87
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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