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Вибух автобуса у Воронежі: кількість поранених зросла, одна постраждала померла (відео)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
13 серпня, 00:08
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На цей момент офіційно повідомляється про 16 постраждалих у результаті вибуху, двоє серйозно поранених – підлітки. Також з'явилося нове відео вибуху
У воронезькій маршрутці прогримів сильний вибух / колаж "Сьогодні"
У воронезькій маршрутці прогримів сильний вибух / колаж "Сьогодні"

У Росії в реанімації померла жінка, поранена при вибуху автобуса у Воронежі, крім того, загальна кількість постраждалих збільшилася до 16 осіб. У тому числі серйозно поранені дві дівчинки підлітка.

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Про це повідомили у регіональному департаменті охорони здоров'я, передає "РИА Новости".

За останніми даними, на момент вибуху в автобусі у Воронежі перебувало 35 пасажирів, спочатку повідомляли про 12 постраждалих, зокрема жінку, якій ампутували ноги.

Водночас очевидець вибуху Ігор Пахачов повідомив, що сильно постраждали дві дівчинки-підлітка: одну затиснуло між сидіннями, другій відірвало ступні.

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У Воронежі вибухнув автобус / VK/cityvrn
У Воронежі вибухнув автобус / VK/cityvrn

За офіційними даними, у тяжкому стані щонайменше троє постраждалих під час вибуху автобуса.

За фактом надзвичайної події з автобусом у Воронежі відкрито кримінальну справу.

Нагадаємо, у Воронежі (Росія) у четвер увечері прогримів вибух у маршрутному автобусі, в результаті постраждало понад 12 людей, повідомлялося, що одній жінці ампутували ноги.

Нагадаємо, у Кривому Розі увечері 8 серпня літній чоловік підірвав себе гранатою у дворі будинку в Інгулецькому районі на житловому масиві Південного ГЗК. Виявилося, що він ветеран АТО, який не міг знайти роботу.

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Ми також писали, що в Росії на Камчатці у районі Кроноцького заповідника розбився вертоліт з 14 туристами і трьома членами екіпажу, загинуло 10 людей.

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