YouTube позбавив телеканали Росії української аудиторії

Світовий відеохостинг YouTube підключився до протистояння з російською агресією – на території України заблоковано доступ до більшості російських пропагандистських телеканалів.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Відбулося
"YouTube заблокував в Україні доступ до російських каналів, що розповсюджують путінську пропаганду та фейки. З сьогоднішнього дня недоступні "Перший канал", "Росія 24", "Росія 1", TASS, "РІА Новини", РБК, "Телеканал Зірка" та ряд інших ", – сказано у повідомленні.
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Раніше компанія Google закрила російським державним ЗМІ інструменти розміщення реклами.
26 лютого у відповідь на агресію проти України Facebook заборонив російським державним ЗМІ можливість показувати рекламу та займатися монетизацією на своєму ресурсі.
Санкції
- У Роскомнагляду тепер головне заняття – скаржитися на те, що пропагандистські ресурси позбавляються аудиторії та грошей.
- Роскомнагляд надіслав скаргу Google на те, що громадяни Росії чомусь замість реклами товарів та послуг бачать фото вбитих російських солдат.
- Трохи раніше Google вирішив запровадити санкції проти російських YouTube-каналів через напад РФ на Україну. З 26 лютого російські державні телеканали RT та інші не можуть отримати гроші за перегляд реклами на їх каналах.