Затримання Навального: Радбез ООН збирає засідання

Рада безпеки ООН збирає неформальне засідання 3 лютого, щоб обговорити ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним, якого затримали в Москві.

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Як пише DW, обговорення пройде в закритому форматі.

Неформальний статус заходу передбачає, що будь-який член Ради безпеки може висловлюватися і пропонувати теми для обговорення, водночас Росія не може цьому перешкодити.

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Нагадаємо, прихильники опозиціонера Олексія Навального готують 31 січня нові акції протесту. Як повідомив керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков, цю дату вибрали, тому що 2 лютого у Навального повинен був відбутися суд.

Правозахисники заявили, що в суботу на акціях протесту по всій Росії були затримані майже три тисячі осіб, тільки в Москві – понад тисячі. Причому понад 300 із них – неповнолітні.

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