Привіт, кам'яний вік! Росія готується до відключення інтернету

Незважаючи на блокування соцмереж та закриті незалежні ЗМІ у Росії вийшли на антивоєнні протести мешканці 50 міст. Отже, подумали у Кремлі, необхідно позбавити своїх громадян неконтрольованого інтернету загалом. Ця думка вже має свій документ, який з'явився сьогодні в мережі, передає агенція NEXTA.
Що відомо
Журналістам потрапила в руки урядова телеграма, пов'язана з Роскомнаглядом, де прописано, що не пізніше 11 березня всі сервери і домени повинні бути переведені в російську зону і блокувати можливість підключатися до серверів і доменів, що знаходяться за кордоном. Крім того, збираються докладні дані про мережну інфраструктуру сайтів. У разі відмови Роскомнагляд вживатиме своїх каральних заходів.
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Цифрова завіса
- Днем раніше Роскомнагляд оголосив про заборону Facebook. Офіційного рішення щодо відключення Twitter не було, але користувачі масово скаржаться на проблеми з доступом до сервісу.
- Також Роскомнагляду не подобається Wikipedia за статтю "Вторгнення Росії до України" і там уже пригрозили заблокувати його на території своєї країни.
- Роскомнагляд надіслав скаргу Google на те, що громадяни Росії чомусь замість реклами товарів та послуг бачать фото вбитих російських солдат.
- Трохи раніше Google вирішив запровадити санкції проти російських YouTube-каналів через напад РФ на Україну. З 26 лютого російські державні телеканали RT та інші не можуть отримати гроші за перегляд реклами на їх каналах.