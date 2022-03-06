Здравствуй, каменный век! Россия готовится к отключению интернета

Несмотря на блокировку соцсетей и закрытые независимые СМИ в России вышли на антивоенные протесты жители 50 городов. Значит, подумали в Кремле, необходимо лишить своих граждан неконтролируемого интернета вообще. Эта мысль уже обрела свой документ, который появился сегодня в сети, сообщает агентство NEXTA.
Что известно
Журналистам попала в руки правительственная телеграмма, связанная с Роскомнадзором, где прописано, что не позднее 11 марта все серверы и домены должны быть переведены в российскую зону и удалить возможность подключаться к находящимся за границей северам и доменам. Кроме того, собираются подробные данные о сетевой инфраструктуре сайтов. В случае отказа Роскомнадзор будет принимать свои карательные меры.
Далее по теме
Цифровой занавес
- Днем ранее Роскомнадзор объявил о запрете Facebook. Официального решения по отключению Twitter не было, но пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к сервису.
- Также Роскомнадзору не нравится Wikipedia за статью "Вторжение России в Украину" и там уже пригрозили его заблокировать на территории своей страны.
- Роскомнадзор отправил жалобу Google на то, что граждане России почему-то вместо рекламы товаров и услуг видят фото убитых русских солдат.
- Чуть ранее Google решил ввести санкции против российских YouTube-каналов из-за нападения РФ на Украину. С 26 февраля российские государственные телеканалы RT и другие не могут получить деньги за просмотры рекламы на их каналах.