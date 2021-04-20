3 млн щеплень в день! У США вже 26% населення отримали дві дози COVID-вакцини

За останніми даними, серед дорослого населення 50,7% отримали хоча б одне щеплення і 33% повністю вакциновані

У США ввели близько 212 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. В середньому робили по 3 мільйони щеплень в день, не дивлячись на паузу в поставках вакцини Janssen Johnson & Johnson.

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Про це повідомляє CNN.

І хоча середньодобовий темп знизився через вивчення безпеки американського щеплення Janssen, близько 40% населення США (понад 132 мільйони осію) отримали хоча б одну дозу вакцини, і близько 26% населення (більше 85 мільйонів осіб) повністю вакциновані.

За даними CDC, серед дорослих 50,7% отримали хоча б одне щеплення і 33% повністю вакциновані, а серед людей похилого віку 80,1% отримали щонайменше одне щеплення і близько 65% повністю вакциновані.

Нагадаємо, в Австралії бажаючих вакцинуватися менше, ніж завезеної в країну вакцини – люди бояться після повідомлень про негативні наслідки після вакцини AstraZeneca.

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Тим часом в Україні стартувала вакцинація співробітників МВС, загалом темпи вакцинації залишають бажати кращого – за весь час були вакциновані 450 645 осіб. При цьому дві дози як і раніше отримали тільки п'ятеро осіб.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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