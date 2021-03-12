Американці зможуть святкувати день незалежності від COVID-19: Байден назвав декілька умов

Доросле населення США можуть вакцинувати вже до 1 травня

Президент США Джо Байден очікує, що вже до 1 травня все доросле населення країни у віці від 18 років і старше пройде вакцинацію від коронавірусу.

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Про це він сказав під час свого відеозвернення, передає NBC News.

За його словами, 4 липня, в День незалежності США, американці можуть також святкувати і день незалежності від коронавірусу.

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"Фотографії та відео 2019 року здаються знятими в іншу епоху: остання відпустка, останній день народження з друзями, остання відпустка великою родиною", – сказав Байден.

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Однак він зазначив, що якщо всі люди носитимуть маски, дотримуватимуться правил карантину та вакцинуються, вже в День незалежності США обмеження можуть пом'якшити.

"Після цього довгого і важкого року День незалежності став би справді особливим – коли ми не тільки святкуємо нашу незалежність як націю, а й починаємо святкувати нашу незалежність від цього вірусу", – сказав Байден.

Також президент США Джо Байден підписав законопроєкт, що передбачає виділення додатково 1,9 трильйона доларів на "План порятунку Америки".

Минулого року адміністрація вже екс-президента Дональда Трампа домоглася прийняття Конгресом пакету допомоги населенню в розмірі 2 трлн доларів.

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