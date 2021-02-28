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Астронавти NASA вийшли у відкритий космос: відео

28 лютого, 15:30

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Американці Кейт Рубінс і Віктор Гловер проведуть за межами МКС понад 6 годин

Бортінженери NASA і члени американської експедиції на Міжнародній космічній станції Кейт Рубінс і Віктор Гловер почали вихід у відкритий космос.

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На сторінці аерокосмічного агентства США вже опублікували відеозапис, зроблений натільного камерою Рубінс:

Для обох астронавтів цей вихід за межі МКС став уже третім, а от в історії самої станції це 235-й вихід. Дослідники залишили шлюзовий відсік модуля Quest о 13:00 за київським часом і мають повернутися через 6,5 години.

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Рубінс і Гловер мають розпочати збирання і встановлення модифікаційних комплектів, необхідних для майбутнього оновлення сонячних батарей МКС.

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Шість наявних сонячних батарей працюють добре, проте через зношення стали показувати ознаки зниження продуктивності. Пізніше цього самого року перед цими батареями встановлять шість нових, що дасть змогу збільшити загальну потужність станції з 160 до 215 кіловатів.

Наступний вихід у космос заплановано на 5 березня – його здійснять Кейт Рубінс і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїті Ногуті.

Нагадаємо, минулого тижня в.о. глави NASA Стів Юрчик назвав висадку американського екіпажу на Місяці до 2024 року нездійсненною метою.

Тим часом члени російського екіпажу безуспішно намагаються визначити витік повітря з модуля "Зірка".

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