Байден їде в гості до королеви: коли його прийме Єлизавета II

Під час свого європейського туру американський президент проведе зустріч з монархом Великої Британії – його приймуть у Віндзорському замку

Королева Єлизавета II прийме Джо Байдена в Лондоні. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час свого першого закордонного турне президент США Джо Байден відвідає Велику Британію, де зустрінеться з королевою Єлизаветою II.

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Про це повідомили в пресслужбі монаршої родини.

"Королева зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки і першою леді Джилл Байден в Віндзорському замку в неділю, 13 червня 2021 року", – заявили у королеви.

Ця зустріч стане першою з моменту перемоги Байдена на президентських виборах.

Варто зазначити, що остаточний розклад європейської поїздки американського президента ще обговорюється. Однак відомо, що в Британії він пробуде з 11 по 13 червня – в цей час в Корнуоллі проходитиме саміт "Великої сімки".

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Після цього він попрямує до Бельгії – 14 червня він візьме участь в саміті лідерів країн НАТО, а 15 червня там же пройде саміт США-ЄС за участю Джо Байдена.

Крім того, на полях саміту НАТО американський лідер проведе переговори зі своїми колегами по Альянсу.

Пізніше Байден відправиться на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним – саміт Росія-США пройде в готелі InterContinental в швейцарській Женеві.

Які теми вони обговорюватимуть і чого чекати Україні від їхньої зустрічі, читайте на сайті "Сьогодні".

Більше про зустріч двох президентів – в сюжеті: