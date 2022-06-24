Байден та Шольц готуються до серйозної розмови

Лідери хочуть посилити тиск на Росію

Байден та Шольц проведуть зустріч/Фото: Drew Angerer/Getty Images, Fabian Sommer/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Президент США Джо Байден проведе особисту зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який головує в G7. Мета розмови між лідерами — скоординувати міжнародні зусилля з економічної ізоляції РФ, підтримки України та пом’якшення наслідків війни для світу.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"У Німеччині президент зустрінеться з канцлером Шольцем, який головує зараз у G7, щоби продовжити тісну координацію в межах порядку денного G7, а також ключових пріоритетів, які ми просуватимемо разом", — сказав координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Він уточнив, що ці пріоритети включають, зокрема нові зобов’язання для подальшої ізоляції Росії від глобальної економіки, знищення ланцюгів оборонних поставок РФ, продовження боротьби з ухиленням Росією та її прибічниками безпрецедентних санкцій Заходу.

"Завдяки нашим діям, Росії все складніше робити виплати за облігаціями, і вона все більше наближається до дефолту. Наші заходи сильніше "затягують гайки" та обмежують доходи, необхідні Путіну для фінансування цієї війни", — додав Кірбі.

За його словами, серед нових викликів, які належить подолати G7, є пом’якшення наслідків путінської війни на споживчі ціни у сферах енергетики і продовольства.

Ще одним напрямом спільних зусиль країн G7 є забезпечення України можливостями, щоби вона могла захистити себе на полі бою, а також мала найсильніші позиції за столом переговорів. Для цього, підкреслив Кірбі, найвпливовіші економіки світу "збільшать до максимуму ціну для Путіна та його прибічників та мінімізують вплив цієї війни на США та союзні країни".

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Допомога США Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакета військової допомоги Україні. Він складе 450 млн доларів.

"Сполучені Штати анонсують додаткові 450 млн доларів військової допомоги як частину нашого зобов'язання у допомозі Україні захистити свою демократію перед неспровокованою агресією Росії", — сказав спікер Пентагону Джон Кірбі.

Він додав, що пакет військової допомоги включає зброю та військове обладнання, зокрема нові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, яка вже була поставлена в Україну, а також патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що США дали Росії "залізне" попередження через погрози Литві. Раніше у Штатах розповіли про три ключові цілі самітів НАТО і G7.