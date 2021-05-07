Байден може приїхати в Україну цього року – Єрмак

Конкретної дати поки немає, але є зацікавленість у зустрічі, як з боку Володимира Зеленського, так і з боку американського президента

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Під час зустрічей глави Держдепу Ентоні Блінкена з українським керівництвом 6 травня обговорювалася і зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена, і вона може відбутися вже цього року – в ОПУ не виключають візиту американського президента в Україну.

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Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає прес-служба ОПУ.

"Можу сказати: поки немає конкретної дати зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена, але є підстави вважати, що ця зустріч незабаром відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні – і з боку українського президента, і ми почули від держсекретаря про такий інтерес з боку президента Байдена", – розповів він.

За словами Єрмака, є велика ймовірність, що Байден відвідає Україну цього року, оскільки 2021-й – важливий рік для нашої країни, коли вона святкує 30-річчя незалежності.

"Є велика надія побачити президента Байдена в Україні цього року", – сказав Андрій Єрмак.

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Нагадаємо, за словами Блінкена, президент Байден обов'язково знайде час приїхати в Україну, але поки досить важко приїжджати з візитами, оскільки є виклики, пов'язані з COVID-19.

Ми також писали, що днями президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що розраховує, що його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним усе-таки відбудеться в червні.