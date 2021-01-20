Байден вшанував пам'ять жертв COVID-19 в США: фото

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден з дружиною хвилиною пам'яті вшанували пам'ять американців, які постраждали від пандемії COVID-19. Церемонія відбулася біля Меморіалу Лінкольна на Національної алеї у Вашингтоні.
Про це повідомляє CNN.
"Щоб зцілюватися, ми повинні пам'ятати. Іноді згадувати важко, але саме так ми зціляємося. Це важливо робити як нація. Ось чому ми тут сьогодні", – сказав Байден.
Віце-президент Камала Харрі, яка також брала участь в церемонії, закликала американців до єдності.
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"Я незмінно сподіваюся і молюся, що ми вийдемо з цього випробування з новою мудрістю, щоб цінувати прості моменти, уявляти нові можливості і ще трохи відкрити наші серця друг одному", – сказала вона.
Раніше повідомлялося, що на Національній алеї у Вашингтоні виставили близько 200 тис. прапорів. Вони представляють американців, які не можуть бути присутніми на інавгурації Джо Байдена через пандемію і загроз безпеці.
Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена
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