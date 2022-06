Байден упав з велосипеда під час прогулянки (відео)

Президент США Джо Байден впав зі свого велосипеда під час прогулянки у суботу. Інцидент стався, коли він зупинився, щоб привітати прихильників під час поїздки на вихідні до Рехобот-Біч, штат Делавер.

Про це пише Reuters.

Після падіння президент одразу ж встав. Він нічого не пошкодив.

Пізніше Байден кілька хвилин говорив з людьми, які зібралися подивитися, як він катається.

У Білому домі також незабаром заявили, що медичної допомоги не потрібно.

