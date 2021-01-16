Більш заразний "британський" штам COVID-19 уже в березні може домінувати у США

Досі нема доказів, що новий варіант коронавірусу більш смертоносний

"Британський" штам COVID-19, який медики визначають як більш заразний, може переважати в США вже в березні цього року.

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Про це повідомляє видання The Hill із посиланням на доповідь Центру США з контролю та профілактики захворювань (CDC).

"Легкість передавання цього штаму коронавірусу вимагає загального і більш суворого дотримання дистанціювання та носіння масок", – цитує видання один із пунктів доповіді.

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Серед рекомендацій основоположною залишається та, яка стосується необхідності нарощувати масштаби вакцинації від COVID-19. А також тестування всіх, хто схильний до високого ризику зараження і хто змушений активно взаємодіяти з іншими людьми.

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Немає жодного доказу того, що новий штам більш смертоносний. Але оскільки він зарекомендував себе як більш заразний, то може спричинити збільшення числа захворювань.

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The Hill нагадує, що "британський" штам COVID-19 зафіксували вже у 30 країнах. А у США 76 його випадків виявили в 10 штатах.

За даними статистичного порталу Worldometers, загалом у країні діагностували понад 23,9 млн випадків зараження та майже 400 тис. смертей. Вилікувалося вже понад 14,1 млн людей.

Нагадаємо, США посідають перше місце у світі як за кількістю виявлених випадків COVID-19, так і за смертністю. У країн і вже понад 10 млн людей вакцинувалися від коронавірусу.

Крім того, американська компанія Pfizer тимчасово скоротить постачання своєї вакцини від коронавірусу в Європу.

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