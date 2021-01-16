Більш заразний "британський" штам COVID-19 уже в березні може домінувати у США

"Британський" штам COVID-19, який медики визначають як більш заразний, може переважати в США вже в березні цього року.
Про це повідомляє видання The Hill із посиланням на доповідь Центру США з контролю та профілактики захворювань (CDC).
"Легкість передавання цього штаму коронавірусу вимагає загального і більш суворого дотримання дистанціювання та носіння масок", – цитує видання один із пунктів доповіді.
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Серед рекомендацій основоположною залишається та, яка стосується необхідності нарощувати масштаби вакцинації від COVID-19. А також тестування всіх, хто схильний до високого ризику зараження і хто змушений активно взаємодіяти з іншими людьми.
Немає жодного доказу того, що новий штам більш смертоносний. Але оскільки він зарекомендував себе як більш заразний, то може спричинити збільшення числа захворювань.
The Hill нагадує, що "британський" штам COVID-19 зафіксували вже у 30 країнах. А у США 76 його випадків виявили в 10 штатах.
За даними статистичного порталу Worldometers, загалом у країні діагностували понад 23,9 млн випадків зараження та майже 400 тис. смертей. Вилікувалося вже понад 14,1 млн людей.
Нагадаємо, США посідають перше місце у світі як за кількістю виявлених випадків COVID-19, так і за смертністю. У країн і вже понад 10 млн людей вакцинувалися від коронавірусу.
Крім того, американська компанія Pfizer тимчасово скоротить постачання своєї вакцини від коронавірусу в Європу.
Лідером з вакцинації від COVID-19 у світі став Ізраїль:
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