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Чим Трамп займеться в останній день на посту президента: ЗМІ дали відповідь

18 січня, 21:43

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

За кілька годин до інавгурації Байдена президент полетить на військову базу Ендрюс

Чинний президент США Дональд Трамп проведе свою останню, прощальну, церемонію на цій посаді, за кілька годин до інавгурації його наступника Джо Байдена.

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Про це повідомляє в понеділок, 18 січня, політичне видання The Hill.

Очікується, що вранці 20 січня Трамп з Вашингтона вирушить на військову церемонію на базі Ендрюс в штаті Меріленд. Початок церемонії заплановано на 8:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом), за чотири години до того, як почнеться інавгурація Байдена. Гостей церемонії попросили прибути на неї за 45 хвилин до початку. За деякими даними, в ході церемонії дадуть збройовий салют.

Запрошення відвідати церемонію на військовій базі було розіслано співробітникам адміністрації Трампа і його прибічникам. Запрошені зобов'язані бути в масках, щоб захиститися від коронавірусу, і можуть взяти з собою до п'яти осіб.

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Нагадаємо, Трамп в свій останній день на посаді президента має намір оголосити про помилування близько 100 чоловік.

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Також нагадаємо, що Трамп підтвердив тривалі чутки, що його не буде на церемонії інавгурації Джо Байдена.

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інавгурація Дональд Трамп військова база Джо Байден

Джерело: Сьогодні

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