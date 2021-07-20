Два рекорди й удар по акціях конкурента. Як мільярдер Безос злітав у космос (фото, відео)

Як зізнався підприємець, полетіти в космос було його мрією

Мільярдер Джофф Безос успішно злітав в космос. Колаж: "Сьогодні", фото: Reuters

57-річний американський підприємець і засновник Amazon Джефф Безос 20 липня здійснив політ у космос, який організувала його приватна аерокосмічна компанія Blue Origin.

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Відео польоту транслювалося на сайті компанії.

Суборбітальна "туристична" ракета New Shepard злетіла на одному воднево-кисневому двигуні на заході штату Техас приблизно о 16:00 (за Києвом). Політ тривав трохи менше 10 хвилин, ракета винесла капсулу з екіпажем на висоту близько 106 кілометрів, де проходить лінія Кармана, що відокремлює атмосферу Землі від космосу.

Перші секунди зльоту ракети з мільярдером. Фото: REUTERS / Joe Skipper

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На борту, крім Безоса, також були:

його брат Марк Безос;

82-річна екс-льотчиця Уоллі Фанк;

18-річний хлопець Олівер Дейма з Нідерландів.

Глядачі спостерігають за запуском ракети. Фото: REUTERS/Thom Baur

Уоллі Франк встановила рекорд як найстарша людина у космосі, а Олівер Деем, як наймолодша.

Джефф Безос поділився відео, як відбувався політ у космос:

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Цікаво, що замість Дейма полетіти мала спочатку інша людина, що купила місце на аукціоні за 28 мільйонів доларів, проте через щільний графік їй цього так і не вдалося. Ймовірно, що він може здійснити політ у космос трохи пізніше.

Як відомо, Безос планує продавати по місця в капсулі по 500 тисяч доларів.

Після того, як Безос здійснив політ, акції його конкурента, компанії Virgin Galactic, впали на 8,17%. Власник цієї компанії Річард Бренсон став першим мільярдером, який зміг полетіти в космос. На висоту до 90 км він піднявся 11 липня. Космічний корабель розробила його компанія.

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Разом з Бренсоном на орбіту Землі вирушили п'ять інших членів екіпажу – два професійних пілота і троє топ-менеджерів Virgin Galactic. Після цього компанія планує відкрити еру космічного туризму – 250 тис. доларів депозиту за квитки внесли вже близько 600 осіб.

Раніше більше 100 тис. осіб підписали петиції, автори яких закликають не пускати засновника Amazon Джеффа Безоса назад на Землю після його польоту в космос в липні. Найпопулярніша з таких петицій розміщена на сайті change.org. Вона називається "Не дозволяйте Джеффу Безос повернутися на Землю".