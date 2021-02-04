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Експерти назвали 5 причин, чому варто носити маску навіть після вакцинації

4 лютого, 07:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Необхідно думати про безпеку оточуючих

Навіть після отримання другої дози вакцини від коронавірусу необхідно дотримуватися запобіжних заходів, щоб убезпечити себе, своїх близьких і всіх інших.

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Про це пише CNN з посиланням на експертів.

При цьому експерти радять носити маски навіть після вакцинації.

Ось п'ять причин, чому.

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  1. Це не 100% захист. Навіть найкращі з доступних в даний час вакцин забезпечують захист до 95% лише за умови повної імунізації. Це означає, що ймовірність заразитися новим коронавірусом становить 5% в будь-який час.
  2. Всі люди різні. У деяких людей буде більш стійка імунна відповідь на обидва раунди вакцинації проти COVID-19, ніж у інших.
  3. Рухома ціль. Як це зазвичай буває з вірусами, вірус SARS-CoV-2 мутує по всьому світу, створюючи варіанти, які виявляються більш заразними. Експерти попереджають, що антитіла від попереднього випадку COVID-19 не захистять від повторного зараження новим варіантом коронавірусу.
  4. Ви можете бути "тихим розповсюджувачем". За оцінками експертів, сьогодні безсимптомні хворі можуть бути причиною половини випадків COVID-19. Цілком можливо, що хтось може отримати вакцину, але як і раніше може бути безсимптомним носієм, попереджають експерти.
  5. Тривалість імунітету невідома. Дослідники ще не знають, як довго буде зберігатися імунітет, який створюється нинішніми вакцинами, такими як вони є. Є ймовірність, що в найближчі місяці або роки можуть знадобитися бустерні дози.

Читайте також: ВООЗ закликає уповільнити вакцинацію населення від COVID-19

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Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що навіть масштабна вакцинація не зупинить коронавірус.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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