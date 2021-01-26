ВООЗ: навіть масштабна вакцинація не зупинить коронавірус

Поширення коронавірусу не зможе зупинити навіть масштабна вакцинація. Країнам світу не варто розраховувати на порятунок від COVID-19 у 2021 році.
Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Раян, повідомляє "СІНЬХУА Новини".
За його словами, світ не повинен вважати знищення або викорінення нового коронавірусу критерієм успіху.
"Ми повинні прагнути до досягнення контролю над вірусом", – заявив представник ВООЗ.
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Майкл Раян нагадав, що протягом історії людства "ми змогли перемогти лише одну хворобу на планеті – віспу".
Раніше в ВООЗ попередили: є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке буде з'являтися знову.
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