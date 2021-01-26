ВООЗ: навіть масштабна вакцинація не зупинить коронавірус

Світ не повинен вважати знищення або викорінення нового коровіруса критерієм успіху

Поширення коронавірусу не зможе зупинити навіть масштабна вакцинація. Країнам світу не варто розраховувати на порятунок від COVID-19 у 2021 році.

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Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Раян, повідомляє "СІНЬХУА Новини".

За його словами, світ не повинен вважати знищення або викорінення нового коронавірусу критерієм успіху.

"Ми повинні прагнути до досягнення контролю над вірусом", – заявив представник ВООЗ.

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Майкл Раян нагадав, що протягом історії людства "ми змогли перемогти лише одну хворобу на планеті – віспу".

Раніше в ВООЗ попередили: є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке буде з'являтися знову.

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