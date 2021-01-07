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Facebook та Instagram заблокували Трампа мінімум на два тижні

7 січня, 19:31

Ольга Литвин Ольга Литвин

Дональду Трампу заборонили публікувати пости в соцмережах до кінця його терміну

REUTERS/Kevin Lamarque

REUTERS/Kevin Lamarque

Ризикуючи бути усуненим від влади, чинний президент США Дональд Трамп до того ж мінімум на два тижні позбувся права публікувати пости Facebook та Instagram.

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Про це повідомив у Facebook власник цих соцмереж Марк Цукерберг.

"Жахливі події останніх 24 годин наочно демонструють, що президент Дональд Трамп має намір використати решту часу на посаді, щоб підірвати мирний і законний перехід влади до обраного наступника Джо Байдена", – пише Цукерберг.

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Він підкреслив, що після підтвердження результатів виборів Конгресом пріоритетним завданням для всієї країни має стати забезпечення того, щоб 13 днів до і після інавгурації минули мирно і згідно з демократичними нормами.

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"Ми завжди дозволяли президенту Трампу використовувати свої платформи, тому що громадськість має право на максимально широкий доступ до політичних висловлювань, навіть суперечливих", – підкреслює Цукерберг.

Він додав, коли контент глави США порушував правила соцмереж, то пости видаляли.

"Наразі ми вважаємо, що дозволити президенту продовжувати користуватися нашим сервісом у цей період – занадто великий ризик. Тому продовжуємо блокування його акаунти у Facebook і Instagram щонайменше на найближчі два тижні до завершення мирного переходу влади", – резюмував власник соцмереж.

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Раніше соціальна мережа Twitter заморозила акаунт чинного президента США Дональда Трампа на 12 годин. Акаунт залишиться замороженим, якщо президент не видалить три твіти.

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США Facebook Instagram Дональд Трамп заморозка акаунти Марк Цукерберг
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