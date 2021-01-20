ФБР відсторонило від інавгурації Байдена 12 нацгвардійців: на чому викрили військових

У Сполучених Штатах після перевірки ФБР відсторонили від забезпечення безпеки інавгурації обраного президента Джо Байдена 12 військовослужбовців Національної гвардії армії США.

Реклама

Про це повідомили в Пентагоні, передає AP.

Два офіційних представники на умовах анонімності повідомили агентству, що всі 12 були пов'язані з ультраправими угрупуваннями або публікували в інтернеті екстремістські повідомлення про майбутню інавгурацію. Чиновники не уточнили, до якого саме угруповання вони належать.

Водночас, за словами обізнаних осіб, особливої загрози Джо Байдена не було.

Начальник Національної гвардії генерал Деніел Гокансон підтвердив, що кілька нацгвардійців відправили додому, зазначивши, що двоє з них – за недоречні коментарі або тексти, пов'язані з інавгурацією.

Реклама

Решта десять, за його словами, були відсторонені через потенційні проблеми, які можуть бути пов'язані з попередньою злочинною діяльністю, але не мають прямого відношення до церемонії інавгурації.

Тим часом не повідомляється, чи понесуть відсторонені нацгвардійці дисциплінарну відповідальність.

Нагадаємо, у Вашингтоні розгорнули понад 25 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США, зокрема спецпідрозділи радіаційного, хімічного і біологічного захисту, які повинні гарантувати безпеку інавгурації 46-го президента Джо Байдена.

Міноборони США напередодні повідомляло, що має намір додатково перевірити всіх нацгвардійців, які перебувають у Вашингтоні, перед інавгурацією.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама