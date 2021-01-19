Інавгурацію Байдена охоронятимуть понад 30 тисяч військових, копів і агентів ФБР

У Вашингтоні розгорнуто спецпідрозділи радіаційного, хімічного і біологічного захисту

Фото: REUTERS/Mike Segar

У Вашингтоні розгорнуто 25 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США, які повинні будуть забезпечувати безпеку інавгурації 46-го президента Джо Байдена.

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Про це з посиланням на заяву Бюро Національної гвардії повідомляє видання Business Insider.

Міністерство оборони і ФБР перевіряють бійців Нацгвардії, яким доручено охороняти інавгурацію, через побоювання щодо атаки.

"Хоча у нас нема розвідданих про можливу загрозу, ми забезпечимо безпеку столиці", – заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Кріс Міллер.

А генерал Деніел Хокансон, начальник Бюро Нацгвардії, заявив: "Якщо є будь-які ознаки того, що хтось із наших солдатів чи пілотів висловлює екстремістські погляди, це або передається правоохоронним органам, або негайно розглядається по інстанції".

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До забезпечення порядку залучено весь особовий склад поліції округу Колумбія – 5,8 тис. осіб. Задіяно також підрозділи транспортної поліції.

Операцією із забезпечення безпеки під час інавгурації керуватиме Секретна служба США. Окрім того, в операції задіяно велику кількість агентів ФБР. Їхня чисельність не розголошується.

Посилення заходів безпеки було вжито після нападу на Капітолій натовпу прихильників Дональда Трампа 6 січня, коли Конгрес затверджував результати президентських виборів.

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Серед тих, хто штурмував Капітолій, було кілька ветеранів армії, авіації, флоту і морської піхоти, а також діючі військовослужбовці. Одна людина, заарештована у зв'язку з заворушеннями, є членом Національної гвардії Вірджинії.

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У Вашингтоні також розгорнуто спеціальні підрозділи радіаційного, хімічного і біологічного захисту, готові реагувати на інциденти, пов'язані із застосуванням зброї масового знищення.

Тим часом центр столиці повністю блоковано. Посилено охорону біля всіх 50 будівель держустанов. Не працюють станції метро в центральних районах столиці. Перекрито головні мости через річку Потомак. Окрім того, кілька десятків катерів берегової охорони США патрулюють водний простір на річках Потомак і Анакостія в межах округу Колумбія, щоб не допустити заходу плавзасобів в закриті райони.

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Сайт "Сьогодні" розповідав, що у Вашингтоні нацгвардейців ще раз перевірять перед інавгурацією Байдена.

А Мінюст США звернувся до прибічників Трампа з попередженням про те, що влада не буде миритися з можливими протизаконними акціями в день інавгурації Байдена.

Відео: Сьогодні

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