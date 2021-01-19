Инаугурацию Байдена будут охранять более 30 тысяч военных, копов и агентов ФБР

В Вашингтоне развернуты спецподразделения радиационной, химической и биологической защиты

Фото: REUTERS/Mike Segar

В Вашингтоне развернуты 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США, которые должны будут обеспечивать безопасность инаугурации 46-го президента Джо Байдена.

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Об этом со ссылкой на заявление Бюро Национальной гвардии сообщает издание Business Insider.

Министерство обороны и ФБР проверяют бойцов Нацгвардии, которым поручено охранять инаугурацию, из-за опасений по поводу атаки.

"Хотя у нас нет разведданных о возможной угрозе, мы обеспечим безопасность столицы", – заявил исполняющий обязанности министра обороны Крис Миллер.

А генерал Дэниел Хокансон, начальник Бюро Нацгвардии, заявил, что "если есть какие-либо признаки того, что кто-либо из наших солдат или летчиков выражает экстремистские взгляды, это либо передается правоохранительным органам, либо немедленно рассматривается по инстанции".

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К обеспечению порядка привлечен весь личный состав полиции округа Колумбия – 5,8 тыс. человек. Задействованы также подразделения транспортной полиции.

Операцией по обеспечению безопасности во время инаугурации будет руководить Секретная служба США. Кроме того, в операции задействовано большое количество агентов ФБР. Их численность не разглашается.

Усиленная мера безопасность последовала после нападением на Капитолий толпы сторонников Дональда Трампа 6 января, когда Конгресс утверждал результаты президентских выборов.

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Среди штурмовавших Капитолий было несколько ветеранов армии, авиации, флота и морской пехоты, а также действующие военнослужащие. Один человек, арестованный в связи с беспорядками, является членом Национальной гвардии Вирджинии.

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В Вашингтоне также развернуты специальные подразделения радиационной, химической и биологической защиты, готовые реагировать на инциденты, связанные с применением оружия массового уничтожения.

Тем временем центр столицы полностью блокирован. Усилена охрана у всех 50 зданий госучреждений. Не работают станции метро в центральных районах столицы. Перекрыты главные мосты через реку Потомак. Кроме того, несколько десятков катеров Береговой охраны США патрулируют водное пространство на реках Потомак и Анакостия в пределах округа Колумбия, чтобы не допустить захода плавсредств в закрытые районы.

Слушайте главные новости вторника в подкасте "Что сегодня?" от 19 января.

Сайт "Сегодня" рассказывал, что в Вашингтоне нацгвардейцев еще раз проверят перед инаугурацией Байдена.

А Минюст США обратился к сторонникам Трампа с предупреждением о том, что власти не будут мириться с возможными противозаконными акциями в день инаугурации Байдена.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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