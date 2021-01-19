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В Вашингтоне нацгвардейцев еще раз проверят перед инаугурацией Байдена

19 января, 01:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Нацгвардия обучает прибывших к церемонии военослужащих

В США всех нацгвардейцев, которые находятся в Вашингтоне в связи с предстоящей 20 января церемонией инаугурации Джо Байдена, дополнительно проверит Департамент внутренней безопасности Минобороны.

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Об этом говорится в заявлении и. о. главы Пентагона Кристофера Миллера.

По его словам это обычная процедура для мероприятий такого масштаба, никаких особых сведений от разведки на этот счет в Минобороны США не получали.

"Хотя у нас нет разведданных, указывающих на инсайдерскую угрозу, мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности столицы", – заявил Миллер.

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Кроме того, Национальная гвардия округа Колумбия проводит дополнительное обучение новоприбывших военнослужащих, по выявлению возможных угроз – если они видят или слышат что-то необычное, то должны сообщать об этом.

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Напомним, сегодня во время репетиции инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне находящихся в здании Конгресса – Капитолии эвакуировали из-за угрозы пожара.

Недавно в Капитолии произошел еще один инцидент: через контрольно-пропускной пункт в здание пытался пройти по поддельному инаугурационному пропуску мужчина с заряженным пистолетом и более 500 патронов.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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США инаугурация Пентагон Джо Байден нацгвардейцы
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