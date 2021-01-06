Фото дня. Протестувальники увірвалися в Сенат США

Сьогодні повинні були офіційно оголосити президента США

У США учасники протесту увірвалися в будівлю Капітолію, де вирішувалося, хто буде наступним президентом США.

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Обидві палати після припинення спільного засідання по затвердженню підсумків президентських виборів обговорювали заперечення проти минулого голосування в штаті Арізона.

До речі, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.

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Відзначимо, віце-президент США Майкл Пенс відреагував на прохання Дональда Трампа переглянути на засіданні Конгресу підсумки президентських виборів, на яких повинен перемогти демократ Джо Байден.

Раніше обраний президент Сполучених Штатів Джозеф Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа негайно зажадати закінчення "облоги" Капітолію у Вашингтоні.

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