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Генсек ООН приїхав до України – мета візиту

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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27 квітня, 19:26
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ООН продовжить роботу з розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації мирних жителів
Гутерріш приїхав в Україну
Гутерріш приїхав в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Генсек ООН Антоніу Гутерріш прибув до України для переговорів щодо гуманітарної допомоги. Він зауважив, що війна має закінчитись якнайшвидше.

Про це він написав у Twitter.

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"Ми продовжимо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації мирних жителів із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще – для України, Росії та миру", – написав генсек ООН.

Путін зустрівся із генсеком ООН

Президент РФ Володимир Путін 26 квітня у Москві зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем для обговорення війни в Україні. Відео зустрічі опублікував у своєму Telegram-каналі радник голови МВС України Антон Геращенко.

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"Ми вважаємо, що сталося вторгнення на територію України", – наголосив генсек ООН під час зустрічі.

У свою чергу Путін заявив, що Росія розпочала так звану "спеціальну військову операцію", керуючись ст. 51, ч. 7 статуту ООН.

Президент РФ підкреслив, що незважаючи на бойові дії, розраховує на досягнення домовленостей на дипломатичному треку.

"Ми ведемо переговори, не відмовляємося від них. Більше того, на переговорах у Стамбулі... нам вдалося досягти досить серйозного прориву", – сказав він.

Крім того, Путін відмовився визнати причетність армії РФ до військових злочинів у Бучі.

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