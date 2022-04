Генсек ООН приїхав до України – мета візиту

Генсек ООН Антоніу Гутерріш прибув до України для переговорів щодо гуманітарної допомоги. Він зауважив, що війна має закінчитись якнайшвидше.

Про це він написав у Twitter.

"Ми продовжимо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації мирних жителів із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще – для України, Росії та миру", – написав генсек ООН.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better for the sake of Ukraine, Russia, and the world.