Генсек ООН приїхав до України – мета візиту

Генсек ООН Антоніу Гутерріш прибув до України для переговорів щодо гуманітарної допомоги. Він зауважив, що війна має закінчитись якнайшвидше.
Про це він написав у Twitter.
"Ми продовжимо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації мирних жителів із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще – для України, Росії та миру", – написав генсек ООН.
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I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.- António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022
We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.
The sooner this war ends, the better for the sake of Ukraine, Russia, and the world.
Путін зустрівся із генсеком ООН
Президент РФ Володимир Путін 26 квітня у Москві зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем для обговорення війни в Україні. Відео зустрічі опублікував у своєму Telegram-каналі радник голови МВС України Антон Геращенко.
"Ми вважаємо, що сталося вторгнення на територію України", – наголосив генсек ООН під час зустрічі.
У свою чергу Путін заявив, що Росія розпочала так звану "спеціальну військову операцію", керуючись ст. 51, ч. 7 статуту ООН.
Президент РФ підкреслив, що незважаючи на бойові дії, розраховує на досягнення домовленостей на дипломатичному треку.
"Ми ведемо переговори, не відмовляємося від них. Більше того, на переговорах у Стамбулі... нам вдалося досягти досить серйозного прориву", – сказав він.
Крім того, Путін відмовився визнати причетність армії РФ до військових злочинів у Бучі.
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