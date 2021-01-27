Гітарист-держсекретар. Що відомо про Ентоні Блінкеном

Його називають одним з найбільш наближених до Байдена членів команди нового президента

26 січня сенат США проголосував за Ентоні Блінкена, кандидатуру якого президент Джо Байден запропонував на посаду держсекретаря . Голосування відбулося з мінімальною перевагою – з 100 сенаторів за Блінкена проголосував лише 51.

Реклама

58-річний Блінкен очолить Державний департамент Сполучених Штатів замість посла Дена Сміта, якого Байден призначив 20 січня тимчасово виконуючим обов'язки держсекретаря. Що про нього відомо – читайте в матеріалі сайту "Сегодня".

Єдиний чиновник єврейського походження в адміністрації нового президента США, 58-річний Ентоні Блінкен – онук вихідців з Угорщини, син і племінник американських послів.

Раніше працював на Білла Клінтона спічрайтером, в 2009-2013 роках обіймав посаду радника Байдена з питань національної безпеки, а під час президентства Обами (2015-2017 рр.) обіймав посаду заступника державного секретаря. Саме Блінкену належить формулювання, якої Обама засудив окупацію Криму Росією. Крім того, Блінкен підтримує надання Україні летальної оборонної зброї.

"Я за те, щоб надати Україні летальну оборонну допомогу. Саме про це я говорив ще близько трьох років тому в New York Times", – заявив Блінкен під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату США.

В тренді Початок процесу імпічменту Трампу відклали

Реклама

Його називають одним з найбільш наближених до Байдена членів команди нового президента.

На посаді держсекретаря Блінкену належить налагодити відносини з адміністраціями тих країн, з якими встиг посваритися Дональд Трамп. Відповідно, від Блінкена очікують жорсткішої позиції по відношенню до Кремля. Крім того, Блінкен встиг офіційно позначити позицію нової адміністрації стосовно арабсько-ізраїльського конфлікту (Америка братиме активну участь в його врегулюванні) і прагнення Китаю до світового панування (різко негативне).

З курйозів можна відзначити, що Блінкен грає на гітарі і пише пісні, які можна послухати в Spotify.

Нагадаємо, що новий державний секретар США говорив про Україну .

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама