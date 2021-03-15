Голосову соцмережу Clubhouse заблокували вже дві країни

Влада Оману заблокувала американську голосову соцмережу Clubhouse, нібито через те, що у нього не було відповідного дозволу.
Про це повідомляє Reuters.
Оманський регулятор у сфері телекомунікацій повідомив, що додаток було заблоковано через "відсутність належної авторизації".
"Подібні комунікаційні додатки повинні отримувати дозвіл від влади", – заявили в Управлінні з регулювання телекомунікацій Оману.
Водночас багато хто вважає цей крок подальшим обмеженням свободи слова в державі.
Уряд Оману також звинуватили в тому, що він вирішив брати приклад з авторитарного уряду Китаю, де Clubhouse був заблокований минулого місяця.
Зазначимо, соцмережа Clubhouse, де можна спілкуватися тільки голосовими повідомленнями, була створена в 2020 році колишніми розробниками Google Полом Девісоном і Роганом Сетом. Соцмережа складається з так званих кімнат і клубів на будь-яку тематику, комунікація відбувається тільки в режимі реального часу.
Нагадаємо, в Росії закрити соціальну мережу Clubhouse вимагають пенсіонерки з руху "Загони Путіна" – вони впевнені, що вона псує молодь і пропагує наркотики.
Ми також писали, що Twitter має намір запустити аналог Clubhouse – компанія тестує новий сервіс голосових чатів під назвою Spaces.
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