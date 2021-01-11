Конгрес США намагається позбавити Трампа повноважень – резолюція

Спікер палати представників Конгресу Ненсі Пелосі сьогодні, 11 січня, запропонує конгресменам підтримати резолюцію, яка закликає віце-президента США Майка Пенса відсторонити Трампа і тимчасово взяти на себе президентські повноваження.

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"Ця резолюція закликає віце-президента скликати і мобілізувати кабінет міністрів для приведення в дію 25-ї поправки, яка проголошує президента нездатним виконувати свої службові обов'язки, після чого віце-президент негайно приступить до виконання обов'язків президента", – йдеться в заяві Пелосі, повідомляє ABC News.

Відповідь Пенса чекатимуть лише 24 години. Якщо той не підтримає резолюцію, невідкладно почнуть процедуру імпічменту Трампу.

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Зазначимо, поправка XXV до Конституції США регулює правила передачі влади та визначає випадки недієздатності президента. Якщо голова держави з будь-якої причини не здатний виконувати покладені на нього обов'язки, політична система Штатів регулюється саме 25-ю поправкою від 1967 року.

Крім того, Пелосі назвала Трампа "служницею Путіна". На її думку, відмова Трампа звинуватити Росію у причетності до кібератаки на федеральні установи США пов'язана з тим, що у Москви є на нього компромат. Про це вона заявила в інтерв'ю CBS.

Також нагадаємо, що Трамп не вірить, що Пенс спробує усунути його від влади.

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